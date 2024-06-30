Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar alevlerle mücadeleyi zorlaştırdığı öğrenilirken, Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber olduk” ifadeleri kullanıldı.

Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alandaki alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 40 araç, 150 personelle müdahale ediliyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına müdahalemiz devam ediyor. Söz konusu yangına ekiplerimiz süratle müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber olduk. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadeleri kullanıldı.