Van'ın Erciş ilçesinde 1'i mavi kategoride, 2 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsalında düzenlenen operasyonda biri mavi kategoride 2 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Van Emniyeti'ni tebrik eden Bakan Soylu, paylaşımında, "29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" mesajını verdi.