Korkuteli Varsak Yaylası ile Yeleme Mahallesini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yayla yolu, 18 yıl sonra ilk kez asfaltlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanı içerisinde bulunan grup yollarında bakım-onarım, şarampol temizliği, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi ekiplerinin alt yapı çalışmasını tamamladığı 6 kilometrelik Yeleme Mahallesi - Varsak Yaylası Grup Yolu 18 yıl sonra asfalta kavuşuyor.

KONFORLU VE GÜVENLİ YAYLA YOLU

Özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle yoğun olarak kullanıldığı için deforme olan ve yıllardır asfalta hasret kalan Korkuteli Varsak Yaylası grup yolunda Büyükşehir Belediyesi yolun daha güvenli ve konforlu olması için sathi asfalt çalışması yapıyor. Dar ve bozuk olan yayla yolu iş makineleriyle genişletilerek daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Çalışmaları yerinde izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, “Yolun yapılması konusunda burada yaşayan vatandaşlarımızın Muhittin Böcek Başkanımıza talepleri vardı. 2023 yılı asfalt programı kapsamında kış aylarında alt yapı çalışmasına başladık. Zeminde dolgu, sıkıştırma ve yol genişletme çalışması ile şarampol temizliği yapıldı. Şimdi yapılan sathi asfalt çalışmasıyla da vatandaşlar yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulmuş olacak” diye konuştu.

YOL GENİŞLEDİ TOZ DERDİ BİTTİ

Yolda en son çalışmanın 18 yıl önce yapıldığını söyleyen Yeleme Mahalle Muhtarı Musa Tat, “Yolumuz çok dar, toz toprak ve bozuktu. Yolda çukurlar oluyor araçlar sık sık arıza yapıyor, evlerimiz de toz doluyordu. Muhittin Böcek Başkanımıza yol ihtiyacımızı ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını anlattık talebimizi söyledik. Sağ olsun sözünü tuttu 18 yıl sonra düzgün asfaltlı bir yola kavuştuk. Alt yapısı sağlam oldu yolumuz genişledi” diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK SÖZÜNÜ TUTTU

Varsak Yaylası sakinlerinden Ali Yıldırım da yapılan hizmetten memnun olduklarını söyleyerek, “Önceden iki araç birbirini geçemeyecek kadar yolumuz dar ve bozuktu.

Çok şükür hem yolumuz asfaltlanıp genişledi hem de tozdan kurtulduk. Şimdi araçlar rahat ve konforlu gelip gidecek. Muhittin Böcek Başkanımız sözünü tuttu yolumuza kavuştuk” diye konuştu.