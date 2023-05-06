Vatan Partisi Bursa Milletvekili adayları Mehmet Alanbel ve Dursun Çetin, ilçe teşkilatıyla birlikte Cumartesi Pazarı ile çarşıdaki esnafları tek tek gezerek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mektubunu dağıttı.

Konu hakkında Vatan Partisi İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatan Partisi’nin Bursa 1. Bölge ve 2. Bölgede 2 İnegöllü milletvekili adayı bulunuyor. Bursa'da mali müşavirlik yapan Mehmet Alanbel ve İnegöl’de yaşayan işçi emeklisi Dursun Çetin. Her iki aday da atadan-dededen İnegöllü ve İnegöl’ün tüm sorunlarına vakıf. Çözümleri de hazır. Esnafa ve vatandaşa dağıtılan 'Bugüne Kadar Oy Verdiklerin Sana Ne Verdi.. Artık Vatan Partisi' başlıklı mektupta Türkiye’nin, Bursa'nın ve İnegöl’ün ortak sorunları ve Vatan Partisi'nin çözüm programı anlatılıyor. 70 yıldır oy verilip meclise gönderilen partilerin bugünkü zorlu sorunlardan sorumlu olduğu ve kendi yarattıkları bu sorunları çözemeyeceği anlatılan bildiride Vatan partisinin yurtdışındaki bankalara kaçırılan 500 milyar dolar ile bankaların 300 milyar karlarının ekonomiye kazandırılarak üretime yönlendirileceği ve üretim ekonomisi devrimiyle pahalılık, enflasyon, işsizlik sorunlarının çözüleceği, ayrıca 5 yıl içerisinde de işsiz vatandaş ve evsiz aile kalmayacağı anlatılıyor. Bildiride ayrıca Vatan Partisi’nin meclise girmesiyle Nato’cu ve serbest piyasacı o tüm partilerin de kendilerine çekidüzen vermek zorunda kalacağı ve Vatan Partisi'nin 450 civarındaki genç, kadın ve işçi adaylarıyla mecliste Türk milletinin gerçek temsilcisi ve sesi olacağının önemi anlatılıyor” denildi.