Vatan Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ferah, TSK komutanlarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi. Ferah, “Kılıçdaroğlu, PKK/FETÖ/ABD ile savaşan ve zaferler kazanan Ordumuzun komutanlarına 'Savaş meydanından kaçarlar' dedi. Atatürk, 'Düşman ilk önce subaylarımıza saldırır' demişti” dedi.

“ABD’NİN İÇİMİZDEKİ KUVVETLERİ TÜRK ORDUSUNA KARŞI SAVAŞ AÇMIŞTIR”

Başkan Ferah yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak 2023 günü Meclis kürsüsünden Türk Ordusuna, Türk Komutanına hakaretler ederek düşmanlığını ilan etmesiyle birlikte ABD’nin içimizdeki bütün kuvvetleri, Türk Ordusuna karşı savaş açmıştır. İktidar ve 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamanın öneminin ve vahametinin farkında değildir. “AK Parti iktidarı bu açıklamanın farkında değildir. AK Parti medyası da bu gelişmenin farkında değildir. Kemal Kılıçdaroğlu’nu grup toplantısında alkışlayan Milletvekilleri de neye alet olduğunun farkında değildir. Altılı Masa partilerinin içindeki vatanseverler de olayın farkında değildir. Ama ABD güdümündeki basın, Sözcü, Cumhuriyet olayın tam olarak farkındadır.”

“KILIÇDAROĞLU BU AÇIKLAMALARI RASTGELE YAPMIYOR”

“Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sadece komutanlara yönelik değildir. Farkında olmadıkları şudur. Bu açıklamada yalnızca komutanlarımıza hakaret yoktur. Önümüzdeki sürece ilişkin çok önemli işaretler vardır. Bu açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye yönelik silâh kullanma sürecine girdiğinin işareti vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları rastgele yapmıyor. ABD’nin psikolojik savaş dairesi organları gibi çalışan Cumhuriyet ve Sözcü de bu manşetleri boşuna atmıyor. Genel Başkanımız Doğu Perinçek, bir Yunanistan-Türkiye savaşı olsa, Altılı Masa başta olmak üzere bu unsurların ABD-Yunanistan tarafını seçeceğini çok önceden kamuoyuyla paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasıyla birlikte, içine girdiğimiz İkinci İstiklal Savaşı’nda, cepheler tamamen netleşmiş durumdadır. Bugün Sözcü ve Cumhuriyet’in manşetleri, ABD Harekat Dairesi’nin organları olarak çıkmışlardır. Cumhuriyet Gazetesi “Komutanlar Haddini Bilsin” manşetini atarken, Sözcü kahraman Komutanlarımızın resimlerini de basarak, savaşan Ordunun Generallerini manşetten hedef almıştır. Hepsi, ABD’nin birer psikolojik savaş aletine dönmüş robotlardır. ABD’nin doğrudan istihbarat merkezleri dahi bu kadar cüretkar davranamaz. O yayınlarda dahi bu kadar aşağılık ve haince ifadeler bulamazsınız.”

“HEDEF ALDIKLARI KOMUTANLAR MAVİ VATANDA BAYRAK AÇTILAR

“Kılıçdaroğlu'ları alkışlayan generaller de vardır. O NATO paşaları şimdi Silivri zindanlarında yatmaktadır. Kılıçdaroğlu, Akşener ve Biden tayfasının sevdiği sözüm ona askerler onlardır. Programları, o NATO generallerini yeniden cezaevlerinden çıkarmaktır. O yüzden bugün savaşan ordunun savaşan komutanlarını hedef almaktadırlar. Bugün hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı Harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK’yı hendeklere gömmüşlerdir. İkinci İsrail planını bozmuşlardır. Mavi Vatan’da kahramanca bayrak açmışlardır. Komutanlarımız bir siyasi partiyi değil, Türkiye’nin bağımsızlığını, milli gururunu, ürettiği silahları, obüsleri gururla alkışlamaktadırlar. Milletin ruh halini, sevinçlerini paylaşmaktadırlar. İşte bizim komutanlarımız bunlardır O Komutanlarımızın yanındayız, komutanlarımıza güveniyoruz.”

“YURTTAŞLARI ÇAĞIRIYORUZ, TÜRKİYE’NİN VATAN PARTİSİ VAR”

Sürecin farkındayız ve Vatan Partisi olarak gereğini yapacağız “Başarı şansları yoktur. CHP’nin tabanındaki, Altılı Masa’nın tabanındaki vatanseverlere de sesleniyoruz. Partilerinizin ABD’ye göbekten bağlanmış görevlileri, Türk ordusuna, Türk milletine, Türkiye’nin birliğine savaş açmışlardır. HDP’leştiler, PKK’laştılar. O yurttaşlarımızı da Vatan Partisi’ne çağırıyoruz. Türkiye’nin Vatan Partisi vardır. Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz, ABD’ye teslim etmeyeceğiz, kanlı banyo senaryolarınıza geçit vermeyeceğiz.”