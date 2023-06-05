Mustafakemalpaşa'da çöp konteyner hırsızları vatandaşı çileden çıkarttı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen çöp konteyner hırsızlığı vatandaşları çileden çıkarttı.Bunun üzerine Mustafakemalpaşa Belediyesi Twitter hesabından Müge Anlı'ya çağrıda bulundu.

Belediyenin Paylaşımı şu şekilde;

Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum.

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