Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Olağandışı Nüfus Artışına ve Kuraklığa Karşı İçmesuyu Kapasite Artırım Çalışmaları’ hakkında bilgilendirme toplantısı ve kahvaltı etkinliği düzenledi.MERSİN (İGFA) - MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, MESKİ yöneticileri ve Mersin’de hizmet veren başlıca basın kuruluşları katılım sağladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, su tüketimindeki artışa dikkat çekiyor

MESKİ, her geçen gün artan iklim krizi ve kuraklığın yanı sıra Mersin’de yaşanan yoğun göçle birlikte içmesuyunun insani tüketim amacı dışında bahçe sulama, kaçak su veya ticari tüketimle kullanılması dolayısıyla kapasite artırım çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Pamukluk İsale Hattı ve Arıtma Tesisi, Mezitli İçmesuyu Projesi, Anamur(Otluca) İsale Hattı Projesi ve Gülnar(Ilısu) İçmesuyu Projesi gibi kurum dışında yapılacak yatırımlarda gecikme yaşanması MESKİ’nin kapasite artırımını gerekli hale getirdi. MESKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına dikkat çekmek ve suyun önemini bir kez daha hatırlatmak amacıyla ‘Olağandışı Nüfus Artışına ve Kuraklığa Karşı İçmesuyu Kapasite Artırım Çalışmaları’ ile basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı ve kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi. Toplantıda, Mersin’in içmesuyu tüketim verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı meteorolojik kuraklık haritası, kuruyan ve azalan içmesuyu kaynakları ile yaylalık bölgelerdeki nüfus, abone sayıları ve su tüketimi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Korkmaz: “Suyun her damlasına sahip çıkmaya çalışıyoruz”

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, kuraklık ve iklim krizi konularına dikkat çekerek, konuyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Korkmaz; “Şehrimizde, ülkemizde, bölgemizde olağan dışı gelişmeler yaşıyoruz. Göç, deprem veya kuraklıkla alakalı üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Suyu yönetmeye, her damlasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken yüksek teknolojiyi kullanıyoruz ama bizim mücadelemiz tek başına yeterli gelmiyor. Tabi ki herkese görev düşüyor. Bu iş serüveninde neler yapıyoruz? Bu olağan dışı gelişmelerde ne tür önlemler aldık? Sizin aracılığınızla kamuoyuna bir kez daha bunun önemini anlatmak adına sizleri davet ettik” dedi.

“Toplu bir bilinçlenme hareketinin olması gerekiyor”

Açılış konuşmasının ardından çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirerek konuşmasına devam eden Korkmaz, içmesuyunun amacı dışında veya kaçak kullanılması hakkında; “Herkese iş düşüyor. Bizim yönetmeliklerimizde ticari kullanımda çok ciddi yaptırımlar var. Biz bunu uyguluyoruz. Ticari faaliyette sulama yapıldıysa, hayvanında kullandıysa bizim yönetmeliklerimizde açık noktamız yok cezaları uyguluyoruz. Yani kullanım alanına göre, büyükbaş-küçükbaş hayvan başı sayısına göre, onların hepsi yönetmeliklerimizde mevcut. 30 yıl önce sulama kooperatiflerine verilmiş su tahsisleri var. Bu tahsislerin gözden geçirilmesi lazım. 30 yıl önce muhtarlıklarca ve ihtiyar heyetlerince imzalanan protokollere göre kırsallarda su tüketiliyor. Kaynak yaratmanız lazım. Sondaj açıyorsunuz, çıkmıyor. En yakın kaynak 50 kilometre uzakta. 20 hane susuz. Ne yapacaksınız, nasıl getireceksiniz o suyu? 50 kilometre hatta kamulaştırma yapmanız lazım, orman geçiş izni almanız lazım, vatandaş arazisini kamulaştırmanız lazım. Toplu bir bilinçlenme hareketinin olması gerekiyor. MESKİ çalışıyor. Gerçekten çalışıyoruz. Canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.