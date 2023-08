Yüksek enflasyon, artan fiyatlar, petrol pahalılığı ve giderek zorlaşmaya devam eden hayat şartları vatandaşın iyice belini bükmeye başladı. Peki vatandaş artan fiyatlar ve alım gücünün düşmesi hakkında ne düşünüyor? İşte yanıtlar…Ahmet GÜNAY - Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Vatandaş, her gün gelen zamlara ciddi şekilde tepki göstermeye başladı.

Ekmek, akaryakıt, tekstil derken birçok sektör son zamanlarda vatandaşın karşısına ciddi zamlarla çıkıyor. Özellikle gayrımenkul ve kira fiyatlarının ziyadesiyle artması, vatandaşı epey zora soktu. Sokaktaki vatandaşlara mikrofon uzatan Herkes Duysun ekibi, "Geçinebiliyor musunuz?" diye sordu.

İşte yanıtlar…

https://youtu.be/4AgBoY-lO2A

“ASGARİ ÜCRETLE NASIL GEÇİNELİM?”

Kira artışlarından ve faturaların yüksek geldiğinden bahseden bir vatandaş, hayat şartlarının gittikçe zorlaştığını belirterek, "Tabii ki geçinemiyoruz, nasıl geçinebilelim ki? Bir ev kirası olmuş sekiz bin lira. Asgari ücret alıyorsun, on bir bin lira. Kalan üç bin lira ile elektrik mi ödeyeceksin? Su mu ödeyeceksin? Çocuğuna mı bakacaksın?" dedi.

“EVİME ET GÖTÜREMİYORUM”

Artan gıda fiyatlarından yakınan başka bir vatandaş ise "Tarlada üç liraya, beş liraya olan domatesi biz yirmi liraya, otuz liraya yemek zorunda kalıyoruz. Maaşım beş bin beş yüz lira iken et 100 liraydı, ben evime et götürebiliyordum. Şimdi maaşım yedi bin beş yüz lira, et üçyüz lira oldu. Ben evime et götüremiyorum. Bunun sorumlusu kimse onun ilgilenmesi gerekiyor. Vatandaş olarak her şeyin cezasını biz çekiyoruz." ifadelerini kullandı.