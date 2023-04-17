Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar TCG Anadolu’nun güverte kısmında bulunan helikopterler, Kızılelma ve Bayraktar TB3 yanında fotoğraf çektirdiler.

İstanbul’da Sarayburnu Limanı’na demirleyen Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün halkın ziyaretine açıldı. Geminin ziyarete açılacağı saati bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiye sırayla alınan vatandaşlara görevliler tarafından bilgi verilerek gezdirildi. Vatandaşlar, Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağına ve Bayraktar TB3’e yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar TCG Anadolu’nun güverte kısmında bulunan helikopterler, Kızılelma ve Bayraktar TB3 yanında fotoğraf çektirip görevlilerden bilgi aldı.