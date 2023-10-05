İstanbul’da ‘galericilik’ görüntüsü altında tefecilik yaptıkları belirlenen suç ağına yönelik yapılan operasyonda yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Biri avukat 14 şüphelinin yakalandığı soruşturmada, tefecilerin mağdurlara imzalattıkları senetleri borç ödendiği halde geri vermedikleri ve söz konusu senetlerle mağdurlardan defalarca para tahsil ettikleri tespit edildi.

İstanbul’da ‘galericilik’ görüntüsü altında tefecilik yaptıkları tespit edilen suç ağlarına yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 farklı soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takibin sonunda dün eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Beykoz’daki taşınmazlar ipotek altına alınmış

Suç ağına mensup 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı. Güvenlik kaynaklarına dayanan detaylara göre; Mehmet S.Ö. ile kardeşi Esat Ö., avukat olan H.Ş. ile onun arkadaşı Aydın A.’dan ayda yüzde 12 faizle 537 bin lira borç para aldı. İddiaya göre tefeciler, söz konusu kardeşlere verdikleri para karşılığında 100 ve 200 bin liralık 2 senet imzalattı. Ardından Mehmet S.Ö. ile kardeşi Esat Ö.’nün Beykoz’daki bir evlerini 250 bin ile 300 bin liraya ipotek ettirdi. Ö. kardeşler bir süre sonra E.G. ile M.K. adlı tefecilere başvurup onlardan da aylık yüzde 20 faizle 413 bin lira da borçlandı.

Tefecilerin kıskacından çıkamadı, intihar ederek canına kıydı

İki kardeş bu borca karşılık yine senet imzaladı. Toplam 512 bin liralık 3 senede imzalayan iki kardeş, iki farklı tefeci gruba borçlandı. Esat ve Mehmet S.Ö. kardeşler borçlarını ödemelerine rağmen imzaladıkları senetleri tefecilerden geri alamadı. Alacaklı gruplar, ödenen borca rağmen iade etmedikleri senetlerle bu iki kardeş hakkında faiz bahanesi ile icra davası açtı. Alacaklılardan gördüğü tepkiye dayanamayan Mehmet S.Ö., intihar ederek yaşamına son verdi. Kardeşi Esat Ö. ise savcılığa giderek yaşananlar karşısında suç duyurusunda bulundu. Suç duyu üzerine konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

3 milyon liralık borç 50 milyon liraya nasıl yükseldi

Diğer taraftan ‘mağdur’ sıfatıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.Ö. isimli bir kişinin de yine farklı bir tefeci grup tarafından zarara uğratıldığı değerlendirildi. Elde edilen bilgilere göre, mağdur Ö.Ö., paraya ihtiyacı olan arkadaşları Ekrem K. ve Murat E.’yi Ümraniye’nin Esenkent Mahallesinde ‘oto galericiliği’ adı altında tefecilik yapan S.A. ve A.U.’ya götürdü. K. ve E., bu tefecilerden 6 milyon 500 bin lira borç para aldı, ancak bu paraları geri ödemedi. Bunun üzerine tefeciler S.A. ile A.U., 2 arkadaşına kefil olan Ö.Ö.’den borcu tahsil etmeye çalıştı. Ö.Ö., 6 milyon 500 bin liralık borca karşılık tefecilere aynı miktarda senet imzaladı. Ancak bir süre sonra tefeciler borcun 8 milyon 500 bin liraya yükseldiğini söyledi. Daha sonra baskıyla Ö.Ö.’ye protokol imzalatan şüpheliler 6 taşınmazı ipotek edip Ö.Ö.’ye ait 4 aracı da elinden aldı. Ö.Ö.’nün yaptığı ödemelere rağmen senetleri geri ödemeyen A. ve U., söz konusu senetlerle Ö.Ö. hakkında icra takibi başlattı. Açılan davaların ardından 4 aracını satarak paralarını galerici tefecilere veren Özalp Ö., 50 milyon liralık zarara uğradı.

Polis operasyonuyla çökertilen tefeciler sorguda

Yüklü miktarda zarara uğrayan Ö.Ö. savcılığa başvurup suç duyurusunda bulundu, şüphelilerden şikayetçi oldu. 2 farklı mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde tefecilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Polisi, avukat H.Ş. ile A.U., K.Y., A.U., M.U. ve N.U.’nun da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden kuşkuluların, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.