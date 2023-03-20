Vehbi Koç İlkokulu tarafından 13 yıldır organize edilen Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl okulun eski idarecisi merhum Recep Erdoğan adına yapıldı.

12 sınıfın katıldığı turnuvada 4-A, 4-E, 4-H ve 4-M sınıfları grup şampiyonu olup yarı finale kaldı. Rakiplerini saf dışı bırakan 4-E ve 4-H’nin öğrencileri bugün Olimpik halı sahasında şampiyonluk için mücadele verdi.

2 - 2 biten müsabaka sonucunda kupayı penaltılarla 4 - 3 kazanan Osman Tuğcu’nun 4-H sınıfı öğrencileri oldu. Turnuvada desteğinden dolayı Kafkasspor ve Olimpik Halı Sahası işletmecilerine teşekkür ederiz.