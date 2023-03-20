Ladikli Ahmet Hüdâî Konya'da anıldı Ladikli Ahmet Hüdâî Konya'da anıldı

Vehbi Koç İlkokulu tarafından 13 yıldır organize edilen Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl okulun eski idarecisi merhum Recep Erdoğan adına yapıldı.

12 sınıfın katıldığı turnuvada 4-A, 4-E, 4-H ve 4-M sınıfları grup şampiyonu olup yarı finale kaldı. Rakiplerini saf dışı bırakan 4-E ve 4-H’nin öğrencileri bugün Olimpik halı sahasında şampiyonluk için mücadele verdi.

2 - 2 biten müsabaka sonucunda kupayı penaltılarla 4 - 3 kazanan Osman Tuğcu’nun 4-H sınıfı öğrencileri oldu. Turnuvada desteğinden dolayı Kafkasspor ve Olimpik Halı Sahası işletmecilerine teşekkür ederiz.