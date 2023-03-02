6 Şubat’ta 11 ili etkileyen yüzyılın en büyük deprem felaketinde yaralar sarılmaya devam ederken, enkazın altından çıkarıldığı düşünülen ancak bulunamayan 3 yaşındaki Yekta Batu Danacı için Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ile görüşen Vekil Gürel, “Yekta oğlumuzu İnegöl’de ki kardeşlerine kavuşturmayı umut ediyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde 8 katlı binanın 2. katında oturan Şirvan ve Mehmet Danacı çifti ile çocukları Barlas(1),Yekta Batu(3) Asaf Süreyya (7) yıkılan binanın altında kalmış. Enkazın altından Anne Şirvan ile çocukları 9 aylık Barlas ve 7 yaşında ki Asaf Süreyya bölgede bulunan cami cemaati ve askerlerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilmiş,. Baba Mehmet Danacı hayatını kaybederken, diğer çocuk Yekta Batu ise bulunamamıştı.

Hastanede anne Şirvan Danacı hayatını kaybederken, isimsiz diye kaydedilen 2 çocuk Barlas ve Asaf Süreyya Danacı yapılan ilk tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirilmişti.

Bursa Çocuk Esirgeme Kurulu’nda ki 2 çocuk yine aynı depremde evleri yıkılan ve daha sonra İnegöl’de ki akrabalarına yerleşen Aynur- Gökhan Başboğa çiftine teslim edilmişti.

Başboğa ailesini ve enkazdan çıkarılan 2 çocuğu Mahmudiye Mahallesi’nde ki kaldıkları evde ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, taziye dileklerini sunmuş ve çocuklarla yakından ilgilenmişlerdi.

Başboğa ailesi ziyarette Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e enkazdan sağ çıkarılan çocuklardan 3 yaşındaki Yekta Batu’nun bulunmadığını söyleyerek yardım talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Vekil Gürel, hemen harekete geçerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Danacı’ya durumu arz ettiği ve destek istediği öğrenildi. Kayıp Yekta’nın fotoğraflarını bakanlığa ileten Vekil Gürel, “Umudumuzu yüksek tutuyoruz. Bakanlığımıza gerekli bilgilerimizi sunduk. Ülkemiz genelinde gerek hastanelerimiz gerekse de çocuk esirgeme kurumlarımızla irtibat kurulacak. Yekta oğlumuzu İnegöl’de ki kardeşlerine kavuşturmayı umut ediyoruz” diye konuştu.