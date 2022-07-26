AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz’ın Gürel’in girişimleriyle İnegöl’ün birçok yerinde eş zamanlı olarak spor yatırımları yapılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yatırım sözü alan Vekil Gürel, ilçe stadyumunda tamamlanan çalışmaların ardından şimdi de İnegöl’e portatif 2 yeni havuz kurulacağını müjdelerken, Sanayi Sahasını ise İnegöl’e yakışır hale getireceklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegölspor ve amatör spor kulüplerinin taleplerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçe şehir stadının daha kullanışlı hale getirildiğini anlatan vekil Gürel, ‘İnegöl’ümüz bir spor şehri. Nüfusumuz arttıkça ihtiyaçları da artıyor. Bizlerde bu ihtiyaçlara cevap vermek için hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Öncelikle İlçe şehir stadımızla ilgili talepler vardı. Gerek profesyonel futbol takımımız, gerekse de atletizm ve diğer branşların talepleri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmede taleplerimizi ilettik. Gerek bakanımız gerekse de genel müdürlerimizin oluruyla çalışmaları çok kısa bir süre de tamamladık.” Dedi.

SANAYİ SAHASINA YATIRIM

Bu arada BAL Ligi’nde İnegöl’ü temsil eden Kafkasspor ‘un talebi üzerine sanayi sahasını da yatırım programına dahil ettiklerini anlatan Vekil Vildan Yılmaz Gürel, “çok kısa sürede sanayi sahamızda da değişimi fark edeceksiniz. Gerek yeni zemin kaplaması gerekse de yeni tribün alanlarıyla bu bölgede ki spor tesisimizde İnegöl’e yakışır hale gelecek. Bakanlığımızca bu spor tesisimizin tadilatı için 7 milyon 200 bin TL’lik bütçe ayrıldı. Şimdiden gerek Kafkaspor’umuza gerekse de bu sahamızı kullanacak diğer amatör kulüplerine hayırlı olsun” dedi.

2 HAVUZ GELİYOR

İnegöl’de ki genç nüfusa dikkat çeken Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl’e kazandırılan kapalı yüzme havuzuna 2 yeni havuz daha ekleyeceklerini müjdeledi.

Bakanlıktan 2 çelik portatif yüzme havuzu talebinde bulunduğunu ve bu talebe olumlu dönüş yaptığını aktaran Vekil Gürel,, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız Türkiye’nin dört bir yanında inşa ettiği portatif yüzme havuzlarıyla gençlere yüzme imkanı sunuyor. Bizde İnegöl olarak bu hizmetten yararlanmak istedik. İnegöl’de biri Hikmet Şahin Kültür Parkı’na diğeri Alanyurt Mahallemizde olmak üzere 8 mt X16 mt ebatlarında iki havuz kurulacak. Böylelikle yüzme havuzu sıkıntısı problemimizde ortadan kalkmış olacak” dedi

KAPALI SPOR SALONU’NDA TAM GAZ ÇALIŞMA

Uzun yıllardır basketbol başta olmak üzere bir çok sportif etkinliğe ev sahipliği yapan İnegöl Kapalı spor salonunun da baştan aşağı tadilata girdiğini aktaran vekil Gürel, “ İnegöl’ümüzde ki gençlerimiz bizim için çok değerli. Uzun yıllardır hizmet veren kapalı spor salonumuzda bir çok eksiğimiz vardı. Bakanlığımıza sunduğumuz projeyle bu alanımızı da yatırım programına aldırmıştık. Bir süredir tadilat çalışmamız devam ediyor. Bizlerce gencimizin hizmet aldığı salonumuza yeni bir kimlik kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, spor şehri İnegöl’e destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu’na ve Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin’e İnegöllüler adına teşekkür etti.