VEKİL VİLDAN YILMAZ GÜREL’DEN FLAŞ ADAYLIK AÇIKLAMASI

PARTİ İÇİNDE KİMSEYLE SORUNUM YOK

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, İnegöl’de aktif olarak görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti’de heyecanla görevini yaptığını dile getiren Vekil Gürel, Genel seçimlerde partisinin doğal aday adaylarından biri olduğunu vurgularken, İlçe teşkilatı, İnegöl Belediye Başkanı ve Bursa Milletvekilinin birbirleri arasında çekişme ve rekabet içinde olduğuna yönelik gelen sorulara ise, “Ben sadece işime odaklandım. Ben dava insanıyım. Dava içinde benim kimseyle problemim olamaz. Bazen İlçe yönetiminden destek aldığım zamanlarda oldu, bazen de alamadığım zamanda oldu. Ama 7 düvelle mücadele eden bir lideriniz varken, kısır çekişmelerle işiniz olamaz. Benim asla kimseyle sorunum yok” diye konuştu.

İlçede ki gazetecilerin günlerini kutladıktan sonra gelen sorulara yanıt veren Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Alanyurt yoluna yapılacak alternatif yol, ilçe şehir stadı ve kamuda yaşandığı iddia edilen bazı sorulara cevap verdi.

İNEGÖL DOĞRU ZAMANDA İL OLABİLİR

İnegöl’ün ilçe statüsünde olmasına karşın, hükümet olarak bir il gibi hizmet aldığını anlatan Vekil Gürel, zaman zaman İnegöl’ün İl olmasının gündeme de geldiğini aktararak, “Bazı şeyler elbette ki konuşuluyor. Bu konuda çalışmalarda yapılıyor olabilir, ancak her şeyin bir zamanı var. İnegöl doğru zamanda il olabilir” dedi.

PARTİMİN DOĞAL ADAYIYIM

Erken seçimlerin 1-2 ay öne çekilebileceğini de anlatan Vekil Gürel, “Ben yeni dönemde partimin doğal aday adayıyım. Partim eğer yeniden vekil olarak beni görmek isterse, heyecanımızla yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Eğer bu dönem dinlen, seni bu göreve vermek istiyoruz derlerse de ben verilecek hiçbir görevden kaçmam. Ben dava insanıyım, kuruluşundan beri görev yaptığım partimin bir neferiyim” dedi.

PARTİ İÇİNDE KİMSEYLE SORUNUM YOK

Gazeteci Adem Demir’in, “Parti içinde İlçe Başkanı, İnegöl Belediye Başkanı ve Bursa Milletvekili arasında sorunlar olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu konuda İnegöl hizmet alma noktasında vebal ödüyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?” sorusuna yanıt veren Vekil Gürel, “AK Parti içinde hiçbir zaman kısır kavgaların bir parçası olmadım ve olmam da. Benim hakkımda böyle düşünülmesini asla kabul etmem. Evet bazen destek aldığım, bazen de almadığım zamanlarda olmuştur. Ama benim asla kimseyle bir sorunum yok. Ben bana verilen tüm görevlerin sorumluluğu bilinciyle hareket ediyorum. Şahsım nazarında partimin adının geçtiği yerde bize düşen görev koordineli bir şekilde hizmet üretmektir. Olması gereken budur. Kendi adıma söylemek gerekirse ben buna özen göstermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı da ayrıca adı Milletvekilliği aday adaylığıyla anılan AK Parti İnegöl Tanıtım Medya Başkanı Serdar Nalcı, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Gülerer ile AK Parti İlçe Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Burak Okumuş’ta katılım sağladı.