Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında insan sağlığının korunması amacıyla karasinek tuzaklarıyla vektörle mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara karasinek tuzağı desteği vermeye başladı. Karasinek tuzağı sayesinde ahırlarda bulunan karasinek yoğunluğunun azalmasıyla insan sağlığının korunması, hayvan sağlığı ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca bu sayede karasinek kaynaklı hastalıklarında da önüne geçiliyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen vektör mücadelesinde yetkililer, karasinek tuzağında ilaç yerine doğal ürünlerin karışımı ile elde edilen organik toz kullanıldığını belirtiyor. Çevreye kötü koku vermeyen feromonlu tuzak sayesinde yakalanan sinekler kuruyarak etkisiz hale geliyor. Karasinek mücadelesinde ilaçsız olarak sinek yoğunluğunu aza indirgemek amacıyla verilen feromon tuzaklarının yanında vatandaşa eğitim de veriliyor.

Vatandaşa teslim edilen kutu içerisinde karasinek tuzağı, yem tabağı, 8 karasinek çekici yem ve tuzağı asmak için plastik kelepçe yer alıyor. Yetkililerce tuzağın yerden 1,5-2 metre yüksekliğe konumlandırılmasının gerektiği, tuzağı asmak için yaz aylarında gölgede kalan, bahar aylarında ise güneş gören yerlerin tercih edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Yetkililer sineklerin yaşayışlarının mevsime göre değiştiğini, tuzağın sinekleri kendine çekeceğinden dolayı, korumak istediğiniz alandan 8-10 metre uzaklığa yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca rüzgarlı ortamlarda sinekler havada sürüklediğinden dolayı da sineklerin daha iyi yakalanabilmesi için tuzağın rüzgar almayan bir yerde konumlandırılmasının faydalı olacağı belirtiliyor.