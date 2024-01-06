Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sonrası taşımacılık sektöründen zam talepleri gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yüzde 65’lik zam talep etmişti.

Aksu'nun ardından servis şoförleri de zam talebinde bulundu.

Habere göre şoförler kalem harcamalarının arttığını belirterek yüzde 60 artış zam talep ediyor.

SERVİS ŞOFÖRLERİ YÜZDE 60 ZAM İSTİYOR

Zam oranları ise 8 Ocak’ta gerçekleştirilecek UKOME toplantısında belli olacak.

Talep edilen oran kabul edilirse en düşük servis ücreti 1300 TL’den 2080 TL’ye yükselecek.

Ana Okul, İlkokul ve Ortaokul’da yüzde 35 rehber personel ücreti eklenecek velilere maliyeti 2808 TL olacak.

Son olarak şoförlerin tarifenin ocak ayı itibariyle yansıtılmasını istediği de öğrenildi.

EN SON YÜZDE 51'LİK BİR ZAM KARARI ALINDI

Öte yandan İstanbul'da servis ücretlerine en son 8 Ağustos'ta zam gelmişti.

Toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam kararı alınmıştı.

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL’den 1300 TL’ye çıkmıştı.

Personel servis ücretleri ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükselmişti.