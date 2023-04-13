Türkiye’den gidip yurtdışı üniversitelerde görev alan akademisyenlerin sayısı 12 bin olarak ölçüldü.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilişim Vakfı desteğiyle beyin göçünün fotoğrafını çeken Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ufuk Akçiğit’in araştırmasına göre yurtdışına giden akademisyenler “en yüksek verimliler” arasından çıkıyor.

“Verim ölçümü”, akademik yayın ve yayının kalitesi baz alınarak yapılıyor.

Sadece “en düşük verimli” akademisyenlerin Türkiye’ye döndüğünü ortaya koyan araştırmaya göre, verimi artan akademisyenin Türkiye’ye dönmek istemediğinin gözlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, bu sonucu da “beyin göçü paradoksu” olarak tanımladı.

Ekonomist dergisinde yer alan habere göre yurtdışına taşınan bir akademisyeninin ortalama verimliliği yüzde 28 artış gösterdiği, Türkiye’ye dönen akademisyenin verimi ise yüzde 10 düştüğü kaydedildi.

Akademisyenlerin ABD'de başlangıç maaşının Türkiye’nin 10 katı olduğunu belirten Prof. Akçiğit, “gidenler” ve “kalanlar” arasındaki bağın, proje ortaklıklarıyla güçlü tutulmasının buradaki akademik ortama katkı sunabileceğini belirtti.