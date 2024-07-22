Vestel, teknolojiyi pratik alışveriş deneyimi ile harmanlayan Ekspres tipi mağazalarında alışveriş deneyimini iyileştirerek geniş bir ürün yelpazesini tüketiciyle buluşturuyor. Türkiye’nin dört bir yanında mağaza yatırımlarına devam eden marka, yeni açtığı Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres mağazasında hızlı ürün karşılaştırma imkânı, aynı gün teslimat ve stok bulma gibi imkanlar sunuyor.

Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan Vestel Ekspres mağaza konsepti ile Bursa’da da büyümeye devam eden Vestel, online alışveriş kolaylığını mağazalarına taşıyarak alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bursa’da bulunan toplam 18 mağazasıyla müşterilerine pratik ve hızlı bir alışveriş deneyimi sağlıyor. Markanın yeni açılan Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres mağazasında açılışa özel kampanyalar bulunuyor.

120 metrekare teşhir alanına sahip mağazada tüm ürün gamlarına ait ürünler bulunuyor ve mağazada yer alan akıllı ekran ile de teşhirde yer almayan ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.