Vestel, 2,3 milyar dolarlık ihracat geliriyle elektrik-elektronik sektöründe ihracat şampiyonluğu ödülü aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. Vestel, elektrik-elektronik sektöründe 2,3 milyar dolarlık ihracat geliriyle 25’inci kez ihracat şampiyonluğu ödülünü aldı. Dünyanın 160’dan fazla ülkesine yönelik ihracat faaliyetleri ve toplam satışları içinde yüzde 75’e ulaşan ihracat oranıyla şirket, TİM tarafından belirlenen genel sıralamada ise 6’ncı oldu.

Vestel’in Türkiye’de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamadaki 6’ncılık ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, sektör birinciliği ödülünü ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Zorlu Holding olarak katma değeri yüksek ihracata odaklanarak ülke ekonomimiz için değer oluşturmayı sürdürüyoruz. Türkiye’de ürettiği teknolojiyi dünyanın 160’dan fazla ülkesine ulaştırarak ülkemizin adını dünyanın dört bir yanına taşıyan Vestel, çeyrek asırdır aralıksız sektörünün ihracat şampiyonu. Bu gurur hepimizin” dedi.

Yurt dışı iş birlikleri ve küresel ticarette rekabet gücünü artıracak hamlelere devam edeceklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda çok önemli mesafe kat ettiğimiz bir dönemi geride bıraktık. Stratejik öneme sahip pazarlarda büyük ölçekli anlaşmalar gerçekleştirdik. Sektörümüzün 25 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olmanın gururunu paylaşıyoruz. Ar-Ge, inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odağımızdan sapmayarak yeni dönemde yeni başarılara imza atacağız” açıklamasında bulundu.