Son yedi yılda Türk voleybolu ile özdeşleşen, Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, 2023-2024 sezonunda da Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ana sponsoru olarak voleybol yatırımlarına devam edecek.

Sporun, toplumun gelişiminde oynadığı kritik önemin bilinci ve birleştirici gücüne inancıyla, çeyrek asırdır spor sponsorluklarına devam eden Vestel, 2023-2024 sezonunda da voleybol başta olmak üzere sporun değişik dallarına olan desteğini sürdürecek. Vestel CEO’su Ergün Güler, sürdürülebilirlik yaklaşımları ve sorumlu şirket anlayışları kapsamında her zaman toplumsal fayda oluşturmayı önceliklendirdiklerini belirterek, Vestel’in uzun yıllardır spor ile iç içe geçen bir marka olmayı başarmasının, bu yaklaşımın en somut örneği olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1933’te Ankara Hipodromu’ndaki Cumhuriyetin’in 10. Yıl Nutku’nda ifade ettiği spora olan yaklaşımından ilham aldığını vurgulayan Güler, "Ülkemizi ’muasır medeniyetler seviyesinin’ de üstüne çıkarmak için en önemi bileşenlerden birinin spor olduğunun bilincindeyiz. Ne mutlu ki bu bilinci sadece kendi ekosistemimizde değil, ülke genelinde yayma yolunda çok ciddi mesafe kat ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Türk sporunu ve sporcularını layık oldukları mertebelere çıkarmak, başarılarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeyrek asırdır sporun farklı dallarını destekleyerek, Türkiye’de dünya standartlarında sporcuların yetişmesine katkıda bulunduklarını hatırlatan Güler, "Son yıllarda başta voleybol olmak üzere, futbol, jimnastik, engelli sporcular, hentbol ve yelken dallarında hayata geçirdiğimiz birlikteliklerimiz Türkiye’nin, sporun pek çok dalında markalaşmasına hız kazandırdı" diye konuştu.

"Filenin Sultanları artık bir dünya markası"

Vestel’in 2016-2017 sezonundan bu yana voleybolun destekçisi olduğunu, bu süreçte voleybol ile özdeşleşirken Türk voleybolunun dünya genelinde tanınmasına da öncülük ettiğini kaydeden Ergün Güler, "2016-2017 sezonunda Sultanlar Ligi’ne adımızı verdik. Bugüne dek pek çok önemli projeye imza atarak hem ülkemize hem de dünyaya bu spor dalını tanıtıp sevdirirken sporcularımızın da en büyük manevi destekçisi olduk. Desteğimiz ilk günden bu yana sponsorluk ile sınırlı kalmadı. Önemli maçlarda takımımızın yanında olduk, iletişim çalışmalarımız ve reklam filmlerimizle farkındalık oluşturmaya odaklandık. ’Filenin Sultanları’na olan inancımızı ve Türkiye’nin bir voleybol ülkesi olduğunu anlatan ’Biz Voleybol Ülkesiyiz’ kampanyamızın ardından marşımız herkesin diline pelesenk oldu. Bugün Vestel voleybolla, voleybol Vestel ile anılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

Öncelikli hedeflerinin voleybolun Türkiye’nin en başarılı spor dalı haline gelmesi, Cumhuriyet tarihinin en önemli kadın hareketi olarak gördükleri kadın voleybolunun da hak ettiği noktaya ulaşması olduğunun altını çizen Güler, voleybola ilginin artmasını sağlarken Filenin Sultanları’nın topluma rol model olmasına vesile olduklarını söyledi. Voleybol Kadın Milli Takımı’nın dünya çapında bir markaya dönüştüğünü hatırlatan Ergün Güler, firmalarının açtığı yoldan ilham alan 30’a yakın büyük markanın bugün Türk voleybolunun destekçisi haline geldiğini, bu duruma öncü olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Voleybolda yeni dönem

Filenin Sultanları’nı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ergün Güler, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile sponsorluk sözleşmelerini 3 yıl daha yenilediklerini, yeni dönemde de Türk voleybolunun en önemli destekçilerinden biri olacaklarını belirtti. Güler, "Yeni dönemde de TVF’nin ana sponsorları arasında yer alacağız. Voleybol Kadın Milli Takımı’mıza desteğimizi farklı alanlarda devam ettirirken, Erkek Milli Takımı’mızın göğüs sponsoru olarak formalarında yer almayı da sürdüreceğiz" dedi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nun bu sezonda da tüm voleybolseverlerin ve sporcuların adresi olmayı sürdüreceğini kaydeden Güler, İzmir’deki TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun da bundan böyle ’TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’ olarak anılacağını ifade etti.

"Filenin Efeleri daha büyük başarılara imza atacak"

Gelecek dönemde hem altyapıdan yeni sporcu yetişmesini hem de Türk voleybolunun markalaşma serüveninin Erkek Voleybol Milli Takımı’nın başarıları ile devam edeceğini temenni ettiklerini belirten Güler, "Eminiz ki Filenin Efeleri de önümüzdeki dönemde tıpkı kadın voleybolcularımız gibi daha da büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu.

Türkiye’nin genç yeteneklerine, sporcularına ve onların mücadeleci ruhuna tüm kalpleriyle inandıklarını hatırlatan Ergün Güler, "Bu anlayışla ve sporun, toplumun gelişimi açısından sahip olduğu kritik önemin bilinciyle spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Geçtiğimiz dönemde cimnastikte sporcularımız bizlere ilkleri yaşatmayı sürdürdü. Bu noktada Paris Olimpiyatları için çok heyecanlıyız. Tüm sporcularımızı gönülden destekliyoruz. Bedensel engelli sporcularımızın elde ettiği başarılar da göğsümüzü kabartıyor. Desteklediğimiz tüm spor dallarında yeni başarı hikayeleri yazılması için elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz" dedi.