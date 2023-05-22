BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER, Hatay'a inşa edilecek okul yararına düzenlediği ve büyük ilgi gören kahvaltıda 5 yeni üyesini daha aileye kabul etti.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan 5 dernekten biri olan Veteran BUSADER, kısa sürede önemli yol kat etti.

Bu kez Hatay Samandağ'da inşa edilecek olan BUSADER İlkokulu'na katkı sağlamak amacıyla Zennup Restoran'da bir kahvaltı organize eden Veteran BUSADER, aralarında Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın Feriha Aslan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın eşi Şule Solmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın eşi Semra Gürkan'ın da yer aldığı seçkin konuklarını ağırladı.

Öte yandan Veteran BUSADER ailesine yeni katılan Gülgün Ildır, Değer Alper, Hanife Yeşil, Funda Güney ve Meliha Yılmaz'a üyelik rozetleri BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle tarafından takıldı.

Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk ve BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda kısa sürede hayata geçirmeyi planladıkları BUSADER İlk Okulu'na destek veren herkese teşekkürlerini sundular.