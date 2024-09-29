Bursa Veterinerler Odası öncülüğünde, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl belediyelerinin de desteği ile Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'ndeki Taş Mektep Akademi'de düzenlenen çalıştayda sahipsiz hayvanlar sorunu ve çözüm önerileri ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde düzenlenen “Serbest Dolaşan Hayvanlar, Sorumlu Sahiplik Ve Yerel Yönetimler Çalıştayı”nda belediyelere bağlı Veteriner İşleri Müdürlükleri de katılım sağladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile yerel yönetimlerin uygulaması gereken yeni düzenlemelerin masaya yatırıldı çalıştayda, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Belediye Veteriner Hekimler Derneği ve Veteriner Jinekoloji Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar, hayvan sağlığı ve refahı konusunda atılması gereken adımlar, yerel yönetimlerin kısırlaştırma çalışmaları başlıkları ele alınan toplantıda, ortak hareket etme ve iş birliğinin önemine dikkati çekildi.

İki gün süren çalıştayın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, söz konusu kanunun değişmiş halinde yerel yönetimler için ciddi sorunlar söz konusu olduğunu belirtti. Birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, Anayasa Mahkemesi’ndeki hakimlerin yasalar çerçevesinde bu değişikliği inceleyip geri göndereceklerine inandığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi ise, Büyükşehir'in sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturmayı planladıklarını belirterek, bu konuda hayvanların sahiplenilmesinin de teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.