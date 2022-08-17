Vicdansız sürücü

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Sürücü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sokakta oynayan 6 yaşındaki İbrahim C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Sürücü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattılar.