İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli kadın yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Nermin K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen kadın yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.