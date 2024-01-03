Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 6 ayrı iş yerine müşteri sıfatıyla gelerek SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusunu çalan 2 kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çorlu ilçe merkezinde market, ekmek fırını ve pastanelere gelen hırsızlar, müşteri gibi davranarak SMA hastası Yağız Batu’nun bağış parasına göz dikti. Gözü dönmüş şahıslar, kaşla göz arasında bağış kutularını çalarak kayıplara karıştı.

İş yerlerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Vicdanları sızlatan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.T. (30) ve F.E. (29) isimli şüpheliler yakalanıp, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.