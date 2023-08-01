Balıkta av yasağının kaldırılmasına az bir süre kala, Tekirdağlı balıkçılar çalışmalarını hızlandırdı.

Av yasağının kaldırılmasına az bir süre kala Tekirdağ’ın Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçesi Süleymanpaşa’da yaşayan balıkçılar çalışmalarını hızlandırdı. Ülke genelindeki denizlerde 12 metrenin üzerindeki teknelerin balık avlamasının Nisan ayı itibariyle yasaklanmasının ardından teknelerini limana bağlayan balıkçılar, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknelerinin boya, ahşap ve diğer aksamları yenileyen balıkçılar; ağlarını da onararak 1 Eylül’de başlayacak av serbestliği için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte 55 yıldır balıkçılık yapan Ömer Kurşun, "Doğdum doğalı balıkçıyım. Baba mesleği, 13 yaşından beri denizdeyim. 50 - 55 seneden beridir denizdeyiz. Hazırlık yapıyoruz ama bu yıl yavan geçecek. Palamut tonozu göstermedi. Göstermeyince de palamut balığı olmayacak gibi görünüyor. Palamut balığı olmadı mı bizim işimiz de biraz zor oluyor. Olmayışının sebebi ise Karadeniz’de soğuk su var. Soğuk su olunca da balığın havyarı tutmuyor. Herhalde bu sene Karadeniz’de soğuk su var. Ama hamsi balığı, istavrit olabilir. Biz şu an palamuda hazırlık yapıyoruz ama yine biz hazırlığımızı yapalım da gerisi Allah’a kalmış. Yapacak bir şey yok her şey Allah’tan" dedi.