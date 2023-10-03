Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde virajı alamayan tırın şarampole devrildiği kazayı şoför, yara almadan atlattı.
Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Avrupa Otoyolu Çorlu bağlantı yolundan Çorlu istikametine geçiş yapan Kenan Ateş idaresindeki 59 AKU 983 plakalı tır, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası, iplik yüklü tır kasasından fırlayan tonlarca rulo halindeki iplik kolileri yola saçıldı.
Kaza yapan tırdan yara almadan çıkan şoför Kenan Ateş, viraja girdiğinde aracın kaydığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade etti.
Öte yandan, devrilen tır ve yüklü malzemeler maddi hasar gördü. Kaza yapan tır, saatler süren çalışmalar sonrası vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.