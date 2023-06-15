Kırklareli’nin Vize ilçesinde yapılan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları toplantısında, gelen talebe göre yaz tatilinde açılacak kurslar değerlendirildi.
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergen başkanlığında, Vize Halk Eğitim Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Kurumları toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda yaz tatilinde halk eğitimi merkezleri aracılığıyla açılacak yaz etkinlikleri kursları değerlendirildi. Toplantının devamında açılan kursların değerlendirmeleri yapılarak, vatandaş ve ihtiyaca yönelik açılacak yeni kurslar planlandı.