Vodafone Türkiye’nin tedarikçi bilgilendirme toplantısı ’Tedarikçi Zirvesi 2023’ yaklaşık 250 tedarikçi firmanın yöneticilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Vodafone, toplantıda geleceğe yönelik vizyon, hedef ve stratejilerini paylaştı.

Vodafone, tedarikçileriyle iş birliğini artırmak amacıyla toplantı düzenledi. ’Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi 2023’ yaklaşık 250 tedarikçi firmanın yöneticilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. ’Birlikte güçlüyüz’ mesajının verildiği toplantıda, Vodafone’un geleceğe yönelik vizyon, hedef ve stratejilerinin yanı sıra enflasyonla mücadele, iş sürekliliği ve dayanıklılık, 5G hazırlıkları, yerli ve milli yatırımlar gibi konulardaki çalışmaları da paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Cem Sonat Yüksel, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, satınalma yaptığımız şirket ve dolayısıyla kategorileri her geçen gün çeşitlendirerek artırıyoruz. Türkiye’de Vodafone şirket sayımız 13’e ulaştı. Bu yeni iş kollarıyla birlikte satınalma yelpazemiz de genişledi. Tedarikçilerimizle olan iş birliğimiz teknoloji, pazarlama, enerji, medya, saha hizmetleri gibi süregelen alımlarımızdan e-ticaret altyapı ve hizmetlerine, finansal destek ve danışmanlıklara gibi birçok yeni alana yayıldı. Tedarikçilerimizle gerçekleştirdiğimiz iş hacminin 16 milyar TL seviyesine çıkacağını öngörüyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte yıllık 25 bin siparişin her birinin eksiksiz ve hatasız olarak hayata geçirilmesi için hep birlikte çok ciddi bir özveriyle çalışıyoruz. Birlikte büyüdüğümüzde ‘Birlikte daha güçlü’ olduğumuza inanıyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte müşterilerimiz, toplumumuz ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi kapsamında, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel’in katılımıyla şirketin vizyon ve hedeflerinin konuşulduğu bir panel düzenlendi. Panelin ardından sırasıyla Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün, Çözümler ve Partner Direktörü Oğuz Çidam ’Dijitalleşme’, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler ’İş Sağlığı ve Güvenliği’, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ’Türkiye’nin Makroekonomik Durumu’, Vodafone Türkiye Şebeke Geliştirme Direktörü Adem Özdemir ise ’İş Sürekliliği’ konulu birer sunum yaptı. Zirve, Vodafone Türkiye İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Refah Müdürü Aslıhan Kerimoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ’İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu’ ile sona erdi.