Vodafone Türkiye; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını paylaştığı “2023 ÇSY Raporu”nu yayınladı. Şirket, yürütülen verimlilik çalışmaları, elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi gibi faaliyetlerle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kapsam 2 emisyonlarını sıfırlarken, baz yıl olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının toplamını yüzde 95 oranında azalttı.

Dijital altyapısı ve akıllı teknolojileriyle toplumu geleceğe bağlarken çevresel ayakizini de azaltmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 mali yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının ele alındığı “Vodafone Türkiye 2023 ÇSY Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, şirketin Kapsam 1 emisyon yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 18 azalırken, Kapsam 2 emisyonları ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi sonucu sıfırlandı. Böylece şirket, baz yıl olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarının toplamını yüzde 95 oranında azalttı. Vodafone Türkiye, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle önlediği emisyon miktarını geçen yıla oranla yüzde 23 artırarak toplam 195 bin 300 ton karbon salımına engel oldu. Diğer yandan, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle 20 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşadığımız toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevresel, Sosyal, Yönetişim konusunda ülkemizde öncü bir rol üstleniyoruz. ÇSY konseptini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve başarıyla uyguluyoruz. Bu süreçte oluşturduğumuz değeri tüm paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşıyoruz. 2023 ÇSY Raporu’muzda da ÇSY alanındaki gelişmelerden, stratejimiz çerçevesinde attığımız adımlardan ve Vodafone Grubu’nun 2030 ve 2040 hedeflerindeki ilerlememizden bahsediyoruz. Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Baz yılımız olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını yüzde 95 oranında azalttık. Kalan emisyonlarımızın azaltımı için enerji tüketimimizi azaltmaya veya daha verimli kullanmaya, yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”