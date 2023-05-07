Vodafone, yaz aylarında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan turistlerin iletişim ihtiyaçlarına yönelik olarak turist paketini yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - Turistler, yurtiçinde geçerli 20 GB internet, sınırsız WhatsApp (görüntülü arama özelliği dahil), Telegram ve Facebook Messenger, 750 dakika yurtiçi konuşma ve ve 1 hafta sınırsız Facebook, Instagram, Twitter içeren, 3 ay geçerli “Welcome to Turkey” paketiyle, Türkiye’deki seyahatleri süresince kesintisiz iletişim kurabilecek. Ayrıca, avantajlı fiyatlarla uluslararası arama ek paketlerinden de faydalanabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında ülkemize bir önceki yıla göre yüzde 71 artışla 51 milyon turist geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyada en çok turistin geldiği üçüncü ülke olduğuna vurgu yaptı.

En çok ziyaretçinin Temmuz ve Ağustos aylarında geldiğinib elirten Şahin, "2023 yılında ise ülkemize 63 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Turistler seyahatleri sırasında yüksek maliyetli dolaşım hizmetinden yararlanmak yerine yerel bir SIM kart alarak sevdikleriyle özgürce iletişimde kalmak istiyorlar. Vodafone tüm dünyada bilinen bir marka olarak turistler için bir güven kaynağı konumunda. Bu noktadan hareketle, turist müşterilerimize özel paketimizi onların ihtiyaçları doğrultusunda yeniledik. Ayrıca, çekim kalitemiz ve geniş bayi ağımız ile kolay erişilebilirlik ve avantajlı fiyatlar sunuyoruz" dedi.

Vodafone’un turistler için sunduğu paketin geçerlilik süresi 28 gün, hattın kullanım süresi ise 90 gün olacak.