Edirne'de oynanan voleybol karşılaşmasında rakibi İpsala Atatürk Ortaokulu’na 2-1 yenilen Keşan Yekta Baydar Ortaokulu İl ikincisi olurken, İpsala Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Okul Sporları Voleybol Küçük Kız İl Birinciliği final müsabakalarında İpsala Atatürk Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı ile karşılaşan Keşan Yekta Baydar Ortaokulu finalde rakibine yenilerek il ikincisi oldu.

Voleybolda Edirne İl Şampiyonu olan İpsala Atatürk Voleybol takımı, Zonguldak’ta yapılacak Türkiye gruplarına katılmaya hak kazandı.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, öğrencileri ve onları hazırlayan öğretmenleri tebrik ederek, Türkiye mücadelelerinde başarılar diledi.