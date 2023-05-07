Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin voleybolda haklı gururu olarak nitelendirilen Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi Voleybol takımı başarı halkasına bir yenisini daha ekledi.

Liseler arası Voleybol Genç Kızlar Türkiye şampiyonasında, Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi üst üste 2. kez finale çıkmayı başararak, Türkiye ilk 8 takım arasında yerini aldı.

Körfez grubundaki karşılaşmaları set vermeden kazanarak şampiyon olan takım, daha sonra Körfezi temsilen Çanakkale’de gerçekleştirilen grup maçlarına katılmaya hak kazandı.

Çanakkale’de oynanan Voleybol Genç Kızlar A grubu müsabakalarında Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi C Grubu 1.si olarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Böylelikle yarı finalde şampiyon olmayı hedefleyen Ayvalık’ın filenin sultanları gözünü Türkiye şampiyonasına dikti.