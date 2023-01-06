

İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’ndan stoper Volkan Altınsoy ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Genel Kaptanımız Mustafa Arıcı ile Futbol Şube Sorumlumuz Serkan Bak katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Genel Kaptanımız Mustafa Arıcı, şunları söyledi:

“Daha önce kulübümüzde forma giyen stoper Volkan Altınsoy ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Volkan kardeşimiz gerek futbolu gerekse kişiliği ile İnegöl taraftarlarımızın gönlüne taht kurmuş bir sporcu. Volkan kardeşimize yuvana hoş geldin diyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Volkan Altınsoy ise “Tekrar İnegölspor’da olduğum için mutluyum. Burada güzel günlerim oldu. Bana teklif gelirken hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah kısa zamanda hak ettiğimiz noktalara geleceğiz. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.