Yerli Rap/Hip-Hop sahnemizin genç yıldızlarından Wegh, yeni single'ı "Maskara"yı Universal Music Türkiye etiketiyle yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - İlk olarak Mamba Crew ile yayımladığı başarılı parçalarla yerli Rap sahnesinde dikkatleri üzerine toplayan Wegh, son olarak Critical ile birlikte yayımladığı "KİN" isimli parçayla da önemli bir başarı yakalamıştı.

Yeni single'ı "Maskara" ise, dinamik beat'leri, başarılı aranjmanı ve etkili söz yazımıyla Wegh'in diskografisinde önemli bir yere sahip olacak.

Parçanın prodüktörlüğünü ise bodega grande üstleniyor.