Türkiye'nin konuştuğu, yüksek kar getirili özel ve güvenilir "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davası devam ediyor. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle şikayetçilerin sayısı geçtiğimiz günlerde 21’e yükselmişti. Davada en öne çıkan mağdurlardan olan ünlü futbolcu Arda Turan'ın ise Hac'da bulunduğu sırada Seçil Erzan ile yaptığı yeni bir görüşme daha ortaya çıktı.

Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler yer aldı:

"SEN BİR TANESİN İYİ Kİ VARSIN"

Arda Turan'ın hac'da Seçil Erzan'la arasında geçen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı:

Seçil Erzan:

"Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım."

Arda Turan:

"Allah'ım sana geliyorım:))"

Erzan:

"Sen bir tanesin iyi ki varsın."

Arda Turan:

"Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona."

Erzan:

"350 teslim ettim. Kalanı sen gelince."

Arda Turan:

"100 binle çarp sevap o kadar???? Kabe'deyken verdin ya :)"