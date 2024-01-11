Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzman spor profesyonellerinin bir araya geldiği, WinterLeague Convention etkinliğinin üçüncüsü Antalya’da gerçekleşiyor. Dört gün sürecek olan etkinliğin ikinci gün oturumlarında futbol adına çarpıcı konular ele alındı. Eğitimin her alanda olduğu gibi futbolda da olmazsa olmaz bir unsur olduğunun altı çizildi.

Etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen açılış oturumunda Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradi, günlük yapılan planlamalar ve sonuçlara odaklanmak yerine, altyapı yatırımlarına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. İbradi, "Çocukların yatırımına Türkiye’de yüzde 1-2 aralığında yatırım yapılıyor. Sadece futbolda değil, hiçbir alanda eğitim plansız verilemez. Akademinin bir planı olmalı, içeriklere eğitimlere günlük ve rakibe göre eğitim verilemez. Yıllık bir eğitim planı ve hedefleri olmalı. Futbol bilim değildir ama bilimden faydalanmak zorundadır. Herhangi bir kulüp kapısına akademi yazacaksa yanına bilimi almak zorundadır. Felsefem her zaman ’ maç kazanmaktansa sporcuyu kazanmak’ oldu. Yatırımları piramidin tavanına değil, tabana yani yerel liglere yöneltmeliyiz. En önemli şey altyapıdan a takıma geçiş sürecini doğru yönetmektir. Bu süreç maalesef iyi yönetilmiyor" diye konuştu.

"Futbolun geleceği teknolojide"

Günün bir diğer panelinde Teknik Direktör Nedim Yiğit moderatörlüğünde Ai Vision Tech Ceosu Murat Ceylan ve Catapult Sports Ticari Direktörü Benoit Croissant ’Sporcu izleme verilerinin faydaları’ üzerine konuşma gerçekleştirdi. Ceylan, sporcuların sağlık verilerini izleyerek gelecek hakkında önemli veriler elde edildiğini söyleyerek, "Yazılımımızla birlikte oyuncuya antrenman sırasında veya maç sırasında ne kadar yükleme yapıldığını görebiliyoruz. Bununla birlikte tedaviye uygun olup olmadığını, tedaviye nasıl cevap verdiğini raporlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Croissant ise, "Çeşitli video kameraları ve vücut içi cihazlarıyla çok farklı ve gerçekçi veriler üretiyoruz. Teknolojiyi doğru kullanarak sporcuların durumları hakkında raporlar çıkarıyoruz. Fakat iletişim anahtar kelime. Verileri topladıktan sonra doğru ve eğitimli kişilere doğru veriler gitmesi önemli. İletişim eksikse problem daha kötü oluyor. Veriyi doğru kullanamazsınız ve sonucunda hedeflerinize ulaşamazsınız" dedi.