İnegöl’ün tarım değerlerinden biri olan Yaban Mersininde hasat başladı. Hali hazırda şehirde 1000 dekar alanda ekili bulunan ve Türkiye’nin en büyük tek parça halinde yaban mersini bahçesine sahip olan İnegöl’de, Belediye Başkanı Alper Taban hasat etkinliğine katılarak üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bu yıl İnegöl’de 30 ton dolayında yaban mersini hasadı yapılması hedefleniyor.

Sanayi şehri özelliğinin yanında tarımsal değerleri ve bereketli topraklarıyla da adından söz ettiren İnegöl’de, yeni trend yaban mersini. Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl’ün yeni marka değerleri arasında yerini aldı. İlk olarak 8 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni yaban mersini tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Tuzla Mahallesinde Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi de bulunurken, mavi yemişte hasat dönemi başladı.

EKİLİ ALAN 1000 DEKARA ULAŞTI

Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini için Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban Tuzla Mahallesindeki yaban mersini bahçelerine gitti. Sezonun ilk hasadı üreticilerle birlikte protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Bu yıl bin dekara ulaşan yaban mersininde 30 ton rekolte hedefleniyor.

“ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLARAK EKİLİŞİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Tuzla köyümüzdeyiz. Yaklaşık 1100 rakımda şu anda Türkiye’nin en büyük tek parça halinde ekilen Yaban Mersini bahçesindeyiz. İnegöl’ümüzde yaklaşık 8 yıl önce başlayan Yaban Mersini serüveni bugün çok verimli bir hale dönüştü. Şehrimizde ilk ekilişten itibaren yüksek rakımlı bölgelerde mavi yemişin yetiştiğini çiftçilerimiz fark etti ve ekilişlerini arttırmaya başladılar. Kısa ve bodur bir bitki ancak çok güçlü şekilde bu dönemde meyvelerini vermeye başlıyor. Bu bodur ağaçlarımız 3-4 yıl üzerinden geçtiğinde artık dalları taşıyamayacak hale gelmeye başlıyor. Bizler de çiftçilerimize destek olarak bu ekilişlerini arttırmasını arzu ediyoruz” dedi.

MEYVE ŞEHRİ İNEGÖL

İnegöl’ün meyveci bir şehir olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Şehrimiz sadece Yaban Mersini ile sınırlı değil, meyveci bir şehiriz. Çileğimiz, şeftalimiz, aronya, yaba mersini ve son dönemde kestane ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Elma, armut, kiraz ile birlikte yeni ürün ekilişlerini de desteklemeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

ÇİFTÇİYE KAZANDIRAN ÜRÜN

Alper Taban, Yaban Mersininde 1 dönüm alandan yaklaşık 1 ton ürün elde edilebildiğini de ifade ederek; “Ancak ağaçlarımızın yaşı ilerledikçe bu rakam 2 tonlara erişebilecek. Çiftçimize de iyi bir gelir bırakacağını ifade edebiliriz. Burada da yaklaşık olarak şu anda kilosunun 130 TL’den satıldığını ifade edebilirim. Kuruduğunda ise başka bir değere kavuşuyor. Bununla alakalı da çalışmalar yapıyoruz. Ben tüm uğraş veren, emek veren çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Herkesi şehrimize davet ediyorum” diye konuştu.

BEREKETLİ BİR HASAT SEZONU DİLİYORUM

Kaymakam Eren Arslan ise “Tuzla Mahallemizde yaban mersini hasadı için bulunuyoruz. Bu bölge önemli bir yaban mersini üretim alanı haline gelmeye başladı. Toprağının, ikliminin uygun yapısıyla birlikte Tuzla Mahallesinde yaban mersini tarlaları artmaya başladı. Şu anda bulunduğumuz tarla da Türkiye’deki yaban mersini üretimi anlamında en geniş sahayı oluşturuyor. Yaban mersini ilçemizin önemli bir tarımsal ürünü haline gelmeye başladı. Tıpkı çileğimiz, şeftalimiz, elmamız, armudumuz gibi piyasada fazlasıyla talep görmeye ve çiftçilerimiz de bu ürünü yetiştirerek önemli bir ekonomik gelir elde etmeye başladılar. Bu anlamda hem İlçe Tarım Müdürlüğümüz teknik personelleriyle hem belediyemiz kurmuş olduğu kooperatif marifetiyle çiftçilerimizin taleplerini, isteklerini ve

sorunlarının çözümü noktasında iş birliği halinde çalışıyorlar. Hedefimiz yaban mersini alanında da önemli bir üretici ve bu ürünün pazarlanması noktasında da iç ve dış piyasada hak ettiği değeri bulması için gayret gösteriyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli bir hasat sezonu olmasını temenni ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YABAN MERSİNİ EKİLEN KÖYÜ

Yaban Mersini yetiştiricisi Bekir Uzuner de “İnegöl’de Tuzla Mahallesinde Yaban Mersini yetiştiriyorum. Bu ürüne 6-7 yıl önce başladım. Ağaçlarım 5’inci yılında şu an verimi çok güzel. Bu köyde bu işin ilk yapanlarındanım. Bahçem ve verim görüldükten sonra bölgenin de uygun olduğu anlaşılınca pek çok insan bu işi yapmaya karar verdi. Ekili olarak Türkiye’nin en büyük yaban mersini ekilen köyündeyiz. Hasadımız iyi, gelirimiz iyi. Türkiye’de tanınırlığı az olan bir meyve olduğu için insanlarımızı bahçemize davet ediyorum. Gelsinler nasıl yetiştiriliyor, nasıl toplanıyor, gelsinler misafirimiz olsunlar, görüp kendileri de yapsınlar. Bizlere öncülük edip destek olan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.