Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin de ortağı olduğu çeşitli ülkelerdenEU’s YOUTH GROUP (Avrupa Gençler Grubu ) programı kapsamında Konya’ya gelen yabancı öğrencileri ağırladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin de paydaşı olduğu “Erasmus” bünyesinde yer alan EU’s YOUTH GROUP (Avrupa Gençler Grubu ) programı ile Konya’ya gelen ve çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğrencileri Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda misafir etti.Öğrencilere Selçuklu ile ilgili genel bilgiler aktaran Başkan Pekyatırmacı, onlardan da Selçuklu ve Konya’da gezdikleri yerlerle ilgili düşüncelerini dinleyerek Selçuklu’nun sembol mekanlarını gezmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerin kendisini ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Pekyatırmacı, “Program kapsamında Konya’nın tarihi güzelliklerini görmek üzere yola koyulan genç kardeşlerimiz Selçuklu’nun da sembol mekanlarını gezecekler ben şimdiden onlara dolu dolu geçirecekleri ziyaretlerde onları en iyi şekilde ağırlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz belediye olarak gençlere çok önem veriyor ve onları her alanda destekliyoruz. Gençlerin şu anda en çok kullandığı mekanlardan olan Bosna Hersek Mahallemizdeki Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz onlar için yaptığımız güzel işlerden sadece bir tanesi. Sizler de orayı ziyaret edeceksiniz. Gençliğe ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha orada göreceksiniz. ” dedi.

Öğrenciler ziyaretin ardından sürecek gezilerde Konya’ya ait lezzetlerin tadına bakacaklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, öğrencilere özellikle etliekmeğin tadına bakmaları gerektiğini tavsiye etti.

Avrupa Birliği tarafından eğitim ve iş deneyimi gibi alanlarda öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için oluşturan EU’s YOUTH GROUP (Avrupa Gençler Grubu ) programı kapsamında Makedonya , İtalya, Türkiye ve İspanya 'dan 24 gence Avrupa kimliği, eğitim, ekonomi, bölgesel çatışmalar, aktif vatandaşlık, politika ve medyanın etkisi gibi konularda farklı eğitim metotları ile katılımcılara öğrenme fırsatı sunuluyor.