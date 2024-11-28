Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye’de yabancı uyrukluların polis yapıldığı” yönündeki iddialar doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Yabancı uyrukluların polis yapıldığı yönündeki iddialara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan polis olma şartlarına göre polis olmanın ilk şartı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Dolayısıyla yabancı uyrukluların polis olabilmeleri mümkün olmadığının altı çizildi.

"Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir" denilen yazılı açıklamada, "İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.