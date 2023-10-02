Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yağışlı bir havada meydana gelen trafik kazasında, süratli ilerleyen bir otomobil direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Olay, Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 16 SEK 17 plakalı otomobili kullanan Ş.A., yağmurlu hava nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu aracın hakimiyetini kaybetti. Araç şarampole devrildi ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu. Otomobil büyük hasar alırken, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kazada araçtan fırlayan A.O.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak sürücü Ş.A. aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ş.A., ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.