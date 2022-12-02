Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp yamaca çarptı: sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sefa Y. yönetimindeki 16 SFA 55 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yamaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.