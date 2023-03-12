Mahmudiye mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde yağış nedeniyle kayan motosiklet otomobil ile çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Engin T. yönetimindeki 48 AGB 058 plakalı motosiklet ile Nese M. yönetimindeki 11 TD 878 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.