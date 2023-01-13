Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil, TIR'a çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hamdi Ş.(37) yönetimindeki 35 KC 8030 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Taşkın K. Yönetimindeki 08 K 5845 plakalı Tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı