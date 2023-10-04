Bilecik’te havaların aniden soğuması ve sağanak yağışların ardından dışarı çıkamayan vatandaşlar paket servisine yönelirken satışların yüzde 90’ı bu şekilde yapılıyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde pastane işleten Nuray Kuru, yağışlı ve soğuk havalarda işyerinin bahçesinde oturan müşterilerde azalma olduğunu fakat müşterilerin daha çok paket servisine yöneldiğini söyledi. İşletme sahibi Nuray Kuru, yağışlı havalarda paket servis satışların yüzde 90 olduğunu söyleyerek, “İlçemizde yılın büyük bölümü yağışlı veya soğuk geçtiği için bu bizim bahçemizde oturan müşteri sayımızı da etkiliyor. Böyle zamanlarda biz daha çok insanlar evden çıkmayı tercih etmediği için paket servisine önem veriyoruz. Ama yaz sezonunda özellikle iki ay havalar güzel olduğundan dolayı insanlar daha çok dışarıda olmayı seviyor ve bu da bizim işimize yansıyor. Daha hareketli zamanlarımız oluyor” dedi.