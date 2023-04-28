Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 30 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ilk kez Video Yardımcı Hakem sistemi VAR uygulanacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği yağlı pehlivan güreşleri, 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Tüm boylarda bin 500 pehlivanın katılması beklenen güreşlerde aralarında ‘geri vitesi olmayan pehlivan’Orhan Okulu, ‘Sarı Fırtına’ İsmail Balaban, Ali Gürbüz Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi 54 başpehlivan kol bağlayacak.

Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin 16 kişilik davul-zurna ekibinin de er meydanında olacağı güreşler saat 08.00’de alt boylarda başlayacak. Başpehlivanlar ise 12.00’de kol bağlayacak. 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerde 10 bin kişilik yemek de verilecek. Konuksever Er Meydanına gelemeyen güreş severler için 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kanal V, Kanal 15, Koza TV, Lider TV ve World Türk’ten canlı yayınlanacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, TGGF bünyesinde 20-21 Mayıs’ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa’da uygulanacağını açıkladı.

Başkan Türkiş, “Yağlı Güreş Ligi’nde puanlama esası söz konusu olduğu için derecelerin önemi çok daha arttı. Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması etkin bir hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun için etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verdik. Ve VAR sistemini ligde uygulamadan önce, ilk olarak 5. MuratpaşaBelediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başlatacağız. Muratpaşa güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem bir test hem de başlangıç olacak" diye konuştu.