Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde ayçiçek yağı üretimi 90 bin dekar alana çıkarak geçen senelere oranla rekor kırdığini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bilecik Valiliği desteği ile geçtiğimiz yıllarda Bilecik’te 70 bin dekar olan yağlık ayçiçek üretimi bu yıl 90 bin dekar alana çıkarıldı. Bilecik’İn Gölpazarı ilçesinde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş Ayçiçek haşatına katıldı. Bu yıl artan Ayçiçek yağı rekoltesinin ortalama 300 kilogram olduğunu belirtti. Bilecik’te artan bu yağlık ayçiçek üretiminden çiftçilerin ve köylü halkın memnun olduğu görüldü.