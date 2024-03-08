Eminönü’nde Ramazan alışverişleri yağmura rağmen devam etti. Yağmur altında alışverişlerini sürdüren vatandaşların oluşturduğu kalabalık göze çarptı.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki alışveriş yoğunluğu dikkat çekti. Hurma, lokum ve sahurluk yiyeceklerin doldurduğu tezgahlardaki hareketlilik kameraya yansıdı. Ramazan Ayı’nın başlamasına 2 gün kala İstanbul’un tarihi Mısır Çarşısında son alışverişler yapılıyor. Vatandaşlar yağan yağmura rağmen ilk oruç için ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.