Bursa’da yağmur sebebiyle ıslak yolda kayarak kontrolden çıkan kamyonet önce bir araca ardında da refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Yola 90 derece dik şekilde duran araçtaki yaralıları çıkarabilmek için kurtarma ekipleri uzun süre uğraş verdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Şehir Hastanesi istikametinden gelen kamyonet, yağmur sebebiyle ıslanan yolda virajı alamayınca önce bir araca ardından refüjdeki ağaca çarptı. Ağacı deviren kamyonet, nasıl olduysa refüjde zemine 90 derece dik olarak kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri, yaralıları kurtarmak için ilk olarak aracın vinç ile sabitlenmesini istedi. Araçtan dik bir şekilde çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldı. Vinç yardımı ile düzeltilen araç, çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.