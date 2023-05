Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonrası taşan derenin yolları kapatması üzerine belediye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağmur yağışı Pazaryeri ilçesinde yolların kapanmasına sebep oldu. Kapanan yollarda biriken suların vatandaşların tarlalarına taşarak zarar vermemesi için belediye ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Yağmur berekettir eğer kontrol eder vatandaşlarımızın zarar görmesini engellersek keyifli bir hava oluyor. Vatandaşlarımıza hoşgörülerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum tabi belediyemiz ekiplerine de saat gözetmeksizin her an hazırda bekleyip her işi özenle yaptıkları içinde teşekkür ediyorum. Her şey Pazaryeri ve Pazaryeri halkı için” dedi.